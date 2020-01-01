Кредит на бизнес от Зеленского: Как получить простому гражданину
Кредиты на выгодных условиях для бизнеса, анонсированные президентом Украины Владимиром Зеленским многие граждане восприняли с энтузиазмом. Еще бы! Раньше кредитование было невероятно дорогим, а президент пообещал льготные 5-7-9%.
Редакция bigmir.net рассказывает все тонкости льготного кредитования в Украине 2020.
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Итак, ранее президент Зеленский анонсировал программу для заробитчан - “Возвращайся и оставайся“, в рамках которой и были предусмотрены дешевые займы предпринимателям. Обещание власти выполнили и выделили на его реализацию 2 млрд грн.
Доступные кредиты 5-7-9% - Условия программы
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В Государственной программе Доступные кредиты может принять участие любой украинский бизнес. Условия для конкретного предприятия будут разниться в зависимости от годового оборота. Например, при годовом обороте меньше 25 млн грн - 5-7%, а если больше 25 млн - то 9%. При этом в последнем случае процентная ставка может снижаться на 0,5% за каждое новое рабочее место, однако окончательная процентная ставка не может быть меньше 5%.
Важно: Кредитные средства наличными выдаваться НЕ будут
Льготные кредиты бизнесу под 5-7-9%: Основные параметры
- Максимальная сумма - 1,5 млн грн,
- Максимальный срок - 5 лет,
- Максимальный размер комиссии банка - 1%,
- Минимальный размер первого взноса - для действующего бизнеса от 20% от общей суммы, для нового - от 30%,
- На что выдают кредиты - покупка основных средств, кроме недвижимости; модернизация имеющихся основных средств; строительство и ремонт помещений, кроме основных,
- Дополнительная возможность бизнесу - сокращение процентной ставки на 0,5% за каждое новое рабочее место.
Каким критериям должен отвечать потенциальный заемщик?
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Потенциальный заемщик должен быть зарегистрирован как юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель (ФОП). При этом участники и конечный владелец бизнеса должны быть украинцами. Кол-во работников в компании не должно превышать 50 человек, а годовой оборот - не больше 50 млн грн.
Важно: Каждый желающий может пройти обучение бизнесу на государственном портале. Там же можно найти практические советы, как составить эффективный бизнес-план
Кредит на бизнес от Зеленского - Как принять участие
Шаг №1. Заполните регистрационную форму. Обратите внимание: участнику сразу необходимо выбрать соответствующую форму для нового или действующего бизнеса.
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Шаг№2. Выберите банк среди списка партнеров программы. Если вы успешно прошли Шаг 1 и получили предварительное “Да“, то заявка уже поступила в банк и вскоре его менеджеры свяжутся с вами.
Шаг №3. Финальное решение банка о выдаче кредита. Выбранный банк-партнер на основании полученных от вас документов принимает окончательное решение о выдаче кредита. После подписывается договор с банком, а государство выплачивает компенсацию для выдачи льготного кредита.
Важно: На каждом этапе участия в Программе вы можете получить консультацию, а также оставить жалобу по телефону 15-45 (call-центр правительства)
Доступные кредиты Зеленского: Кто не может принять участие
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Кредит на льготных условиях не смогут получить ФОП по таким возрастным ограничениям: если физическому лицу-предпринимателю меньше 21 и больше 65 лет. Также в кредите государство откажет компаниям, чьи конечные владельцы не являются гражданами Украины, а также всем лицам без исключения, имеющим долги или плохую кредитную историю. Власти не выдают займ для приобретения недвижимости и транспортных средств (кроме тех, которые будут использоваться в коммерческих целях).
Ранее Кабмин запустил программу кредитов для бизнеса.
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