Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря

Комментариев: 0
Ставка 5% будет действовать до конца 2020 года. В 2021 году она увеличится до 8%, а с 2022 года должна выйти на постоянный уровень 10%.
Рада проголосовала за снижение ставки ренты на добычу янтаря
Рада проголосовала за снижение ставки ренты на добычу янтаря
depositphotos.com

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №2241 с поправками в Налоговый кодекс о снижении ставки рентной платы на добычу янтаря с 25% до 5%. За соответствующий документ проголосовали 290 народных депутатов.

Читай также: Крупнейшие месторождения газа Украины истощены

Ставка 5% будет действовать до конца 2020 года. В 2021 году она увеличится до 8%, а с 2022 года должна выйти на постоянный уровень 10%.

Соответствующие изменения вносятся в пункт 252.20 статьи 252 Налогового кодекса. Они вступят в силу на следующий день после публикации закона.

“Повышение ставки рентной платы с 5% до 25%, которое произошло с 1 января 2016 года привело к значительному снижению поступления этой платы в бюджет. Поэтому предложенный подход имеет стимулирующий характер для легализации добычи янтаря“, - объяснил логику законопроекта заместитель главы налогового комитета Рады Александр Ковальчук.

Напомним, депутаты приняли закон, регулирующий добычу янтаря.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram     

Поделись:
Теги: Рада, Верховная Рада, добыча, янтарь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь