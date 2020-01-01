Курсы валют на 5 февраля: НБУ резко укрепил гривну
Национальный банк Украины на среду, 5 февраля, укрепил курс гривны более чем на 23 копейки по отношению к доллару и почти на 30 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 4 февраля.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 24,8523 гривны (-0,2313);
– 100 евро – 27,4556 (-0,2956 грн).
Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке снизился на 20 копеек – до 24,81 гривен за доллар, курс в покупке также упал на 20 копеек – до 24,78 гривен за доллар. Курс евро просел на 23 копейки в продаже – до 27,40 гривен за евро.
Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.
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