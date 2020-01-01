Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курсы валют на 5 февраля: НБУ резко укрепил гривну

Комментариев: 0
Курс доллара на межбанке в продаже снизился на 20 копеек – до 24,81 гривен за доллар, курс в покупке также упал на 20 копеек – до 24,78 гривен за доллар.
Гривна вернулась к росту
Гривна вернулась к росту
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на среду, 5 февраля, укрепил курс гривны более чем на 23 копейки по отношению к доллару и почти на 30 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 4 февраля.

Читай также: Эксперт дал прогноз по курсу доллара на февраль-март

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,8523 гривны (-0,2313);

– 100 евро – 27,4556 (-0,2956 грн).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке снизился на 20 копеек – до 24,81 гривен за доллар, курс в покупке также упал на 20 копеек – до 24,78 гривен за доллар. Курс евро просел на 23 копейки в продаже – до 27,40 гривен за евро.

Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram     

Поделись:
Теги: валютный рынок, гривна, доллар, евро, валюта, НБУ, курс валют, Нацбанк, Межбанк, валютний ринок, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь