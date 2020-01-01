Курс биткоина на сегодня - онлайн хроника криптовалюты

Bitcoin на отметке 9 244 доллара.

По состоянию на среду, 5 февраля, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 9,244,51 доллар.

По состоянию на понедельник, 3 февраля, стоимость Bitcoin на криптобирже CoinDesk составила 9,358,45 долларов.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

Bitcoin - самая популярная и изменчивая в мире криптовалюта. Колоссальные падения заменяются громкими рекордами. Большинство из них зафиксированы в Корее, так как именно в этой стране наблюдается наибольший спрос.