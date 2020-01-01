Какими будут украинские зарплаты в 2020 году: Мнение эксперта

Аналитики говорят, что трудовая миграция — одна из наиболее важных стимулов для работодателей, чтобы увеличивать зарплаты.

В декабре 2019 года средняя зарплата украинцев выросла до 520 долларов depositphotos.com

В декабре 2019 года средняя зарплата украинцев выросла до 520 долларов. Причина такого скачка зарплат — укрепление доллара в конце прошлого года. Способствует повышению зарплат и трудовая миграция. Будут ли повышать зарплаты в этом году, сообщает ТСН.

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Существенная разница в зарплате между Украиной и другими европейскими странами заставляет украинцев все чаще задумываться об иммиграции. Официальные данные утверждают, что Украину покинули около 3 млн людей.

Юлия Дрожжина, эксперт портала hh.ua утверждает, что уезжают из своих стран не только украинцы. Жители других европейских стран переезжают туда, где есть лучшие условия, более высокая зарплата и т. д. Поэтому найти работу в Европе для наших граждан сегодня не так уже и сложно.

Аналитики говорят, что трудовая миграция — один из наиболее важных стимулов для работодателей, чтобы увеличивать зарплаты.

Эксперты считают, что в этом году зарплаты в украинском секторе бизнеса вырастут на 20-25%.

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

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