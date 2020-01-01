В Украине замедлился рост ВВП — Минэкономики
В Украине замедлился рост ВВП — до 3,3% в 2019 году. Об этом сообщили в Минэкономики.
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Больше всего замедлился рост Сводного индекса производства товаров и услуг – до 1,6%. Стоит отметить, что в 2018 году этот показатель находился на уровне 3,6%. Такие низкие показатели в прошлом году Минэкономики связывает с непростой ситуацией в промышленности.
Наиболее высокий рост зафиксировали в сфере строительства - с 8,5% в 2018 году до 20% в 2019 году.
В то же время, снизились темпы развития сельского хозяйства, несмотря на то, что в прошлом году Украина собрала рекордные урожаи зерновых.
Упал темп роста торговли — до 3,1%.
В Минэкономики акцентировали, что в 2020 году продолжится реформирование экономики Украины. В частности, правительство планирует модернизировать промышленный комплекс.
Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП.
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