В Украине замедлился рост ВВП — Минэкономики

Больше всего замедлился рост Сводного индекса производства товаров и услуг.

В Украине замедлился рост ВВП — до 3,3% в 2019 году depositphotos.com

В Украине замедлился рост ВВП — до 3,3% в 2019 году. Об этом сообщили в Минэкономики.

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Больше всего замедлился рост Сводного индекса производства товаров и услуг – до 1,6%. Стоит отметить, что в 2018 году этот показатель находился на уровне 3,6%. Такие низкие показатели в прошлом году Минэкономики связывает с непростой ситуацией в промышленности.

Наиболее высокий рост зафиксировали в сфере строительства - с 8,5% в 2018 году до 20% в 2019 году.

В то же время, снизились темпы развития сельского хозяйства, несмотря на то, что в прошлом году Украина собрала рекордные урожаи зерновых.

Упал темп роста торговли — до 3,1%.

Больше всего замедлился рост Сводного индекса производства товаров и услуг me.gov.ua

В Минэкономики акцентировали, что в 2020 году продолжится реформирование экономики Украины. В частности, правительство планирует модернизировать промышленный комплекс.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП.

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