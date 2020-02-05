В Украине будут вдвое быстрее рассматривать документы на получение льгот
Кабмин анонсировал запуск пилотного проекта “Социальная община“. Проект нацелен на ускорение рассмотрения заявок на получение субсидий, льгот, выплат и т. д. Об этом сообщили в Минсоцполитики.
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Проект в прошлом году прошел тестирование в 40 объединенных территориальных общинах в 19 областях.
“Электронные копии документов, принятые через “Социальную общину“ попадают в УСЗН (управление службы соцзащиты населения) в тот же день, что сокращает время принятия решения почти вдвое - на неделю раньше. Сначала жители через программный комплекс смогут оформить 67 услуг: жилищные субсидии, пособия и выплаты, которые являются самыми популярными среди населения“, – отметила министр соцполитики Юлия Соколовская.
Министр рассказал, что в 2020 году к программе уже присоединилась 71 община.
Напомним, украинцам в этом месяце пересчитают субсидии.
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