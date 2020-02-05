В Украине будут вдвое быстрее рассматривать документы на получение льгот

Кабмин анонсировал запуск нового проекта.

Кабмин анонсировал запуск пилотного проекта “Социальная община“. Проект нацелен на ускорение рассмотрения заявок на получение субсидий, льгот, выплат и т. д. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

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Проект в прошлом году прошел тестирование в 40 объединенных территориальных общинах в 19 областях.

“Электронные копии документов, принятые через “Социальную общину“ попадают в УСЗН (управление службы соцзащиты населения) в тот же день, что сокращает время принятия решения почти вдвое - на неделю раньше. Сначала жители через программный комплекс смогут оформить 67 услуг: жилищные субсидии, пособия и выплаты, которые являются самыми популярными среди населения“, – отметила министр соцполитики Юлия Соколовская.

Министр рассказал, что в 2020 году к программе уже присоединилась 71 община.

Напомним, украинцам в этом месяце пересчитают субсидии.

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