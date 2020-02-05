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На медицину и инфраструктуру: Зеленский предложил, куда потратить $2,9 млрд от Газпрома

Комментариев: 2
Также Зеленский поднял тему долгов по зарплатам шахтеров.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил потратить 2,9 млрд долларов на медицину и инфраструктуру. Речь идет о деньгах, которые Нафтогаз получил от российского Газпрома. Об этом сообщает пресс служба президента.

“Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог - это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов - построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине“- отметил президент.

Также Зеленский поднял тему долгов по зарплатам шахтеров. Президент отметил, что по состоянию на 1 января 2020 задолженность перед шахтерами составляла 922 млн грн.

“Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время, - подчеркнул Президент. - Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт“, - подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский пригласил американцев строить украинские дороги.

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Теги: Зеленский, медицина, инфраструктура, Газпром, Нафтогаз
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Комментариев (2)
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ParisMA  (аноним)  05.02.2020, 13:31
Оценка:  -1
ParisMA
Возьмите управляющих из народа - бабла появистя ДОХ*Я ! а этих пинками из страны с волчьим билетом НАХ*Й - 50 лет запрет въезда в Украину!
гость  (аноним)  05.02.2020, 13:22
Оценка:  -1
гость
По ходу зе-клован возглавил эти ведомства или пристегнул их к 95 кварталу
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