Никаких 200% премий: Министры будут получать среднестатистическую зарплату

Кабмин привязывает зарплаты министров к средней зарплате по стране.

Кабмин анонсировал ограничения по зарплатам и премиям для руководителей органов исполнительной власти. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс служба президента.

“Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200-400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад“, - утверждает Гончарук.

Также премьер акцентировал, что информация по зарплатам руководства Кабмина будет публиковаться ежемесячно.

Президент Владимир Зеленский такое предложение воспринял положительно.

“Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то у всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже“, - отметил Зеленский.

Напомним, Кабмин обнародовал зарплаты всех министров.

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