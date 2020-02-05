Кабмин создает многомиллионный фонд, который будет кредитовать фермеров
Кабмин принял решение создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Таким образом правительство собирается упростить для фермеров получение. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарука в Telegram-канале.
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В госбюджете на текущий год уже предусмотрены средства в размере 240 млн грн, которые потратят на формирование уставного капитала Фонда.
“Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения“, - говорится в сообщении.
Напомним, власти заявляют об ажиотаже на дешевые кредиты.
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