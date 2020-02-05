Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Кабмин создает многомиллионный фонд, который будет кредитовать фермеров

Комментариев: 2
В госбюджете на текущий год уже предусмотрены средства для создания фонда.
В госбюджете на текущий год уже предусмотрены средства для создания фонда
В госбюджете на текущий год уже предусмотрены средства для создания фонда
depositphotos.com

Кабмин принял решение создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Таким образом правительство собирается упростить для фермеров получение. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарука в Telegram-канале.

Читай также: Названа стоимость гектара земли после открытия рынка

В госбюджете на текущий год уже предусмотрены средства в размере 240 млн грн, которые потратят на формирование уставного капитала Фонда.

“Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения“, - говорится в сообщении.

Напомним, власти заявляют об ажиотаже на дешевые кредиты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram     

Поделись:
Теги: Фонд частичного гарантирования кредитов, Кабмин, кредитование фермеров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  05.02.2020, 14:58
Оценка:  0
гость
Лохлы! От совка вам досталось более 15млн.т боеприпасов.Сколько распродать успели? Не считая самоподрывов складов.А сколько составов в Донецк прошло груженых боеприпасами не хотите узнать?Все продается, вопрос в цене...
гость  (аноним)  05.02.2020, 14:50
Оценка:  0
гость
РФ использует Донбасс как полигон для современного вооружения - разведка
Бу-га-га Что-то не слышал ослепленных или сожженных пересветом или поджаренных старенькой системой солнцепекЕсли Россия втюрится в ваш гражданский конфликт -бронезащитные гачи не спасут!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь