Земельная ночь: Стало известно, когда нардепы будут голосовать за снятие моратория
Верховная Рада Украины в четверг будет рассматривать законопроект, который отменяет мораторий на продажу земли в Украине. Предполагается, что голосование будет продолжаться до 3-4 утра. Об этом рассказал глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в эфире Эспрессо.
“На этой неделе мы готовы голосовать за землю ... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часов утра закончим.... Мы называем это “земельной ночью“, - сказал он.
Арахамия акцентировал, что за один день нардепы рассмотреть закон не успеют.
Глава фракции также рассказал, что предполагает блокирование трибуны и митинги.
Напомним, названа стоимость гектара земли после открытия рынка.
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А то сейчас Су.ки Народа присвоят себе всю землю.
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