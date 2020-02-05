Земельная ночь: Стало известно, когда нардепы будут голосовать за снятие моратория

Предполагается, что голосование будет продолжаться до 3-4 утра.

Рада в четверг будет рассматривать законопроект, который отменяет мораторий на продажу земли depositphotos.com

Верховная Рада Украины в четверг будет рассматривать законопроект, который отменяет мораторий на продажу земли в Украине. Предполагается, что голосование будет продолжаться до 3-4 утра. Об этом рассказал глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в эфире Эспрессо.

“На этой неделе мы готовы голосовать за землю ... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часов утра закончим.... Мы называем это “земельной ночью“, - сказал он.

Арахамия акцентировал, что за один день нардепы рассмотреть закон не успеют.

Глава фракции также рассказал, что предполагает блокирование трибуны и митинги.

Напомним, названа стоимость гектара земли после открытия рынка.

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