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Земельная ночь: Стало известно, когда нардепы будут голосовать за снятие моратория

Комментариев: 6
Предполагается, что голосование будет продолжаться до 3-4 утра.
Рада в четверг будет рассматривать законопроект, который отменяет мораторий на продажу земли
Рада в четверг будет рассматривать законопроект, который отменяет мораторий на продажу земли
depositphotos.com

Верховная Рада Украины в четверг будет рассматривать законопроект, который отменяет мораторий на продажу земли в Украине. Предполагается, что голосование будет продолжаться до 3-4 утра. Об этом рассказал глава фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия в эфире Эспрессо.

“На этой неделе мы готовы голосовать за землю ... Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часов утра закончим.... Мы называем это “земельной ночью“, - сказал он.

Арахамия акцентировал, что за один день нардепы рассмотреть закон не успеют.

Глава фракции также рассказал, что предполагает блокирование трибуны и митинги.

Напомним, названа стоимость гектара земли после открытия рынка.

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Теги: мораторий на продажу земли, снятие моратория на продажу земли, земельная реформа
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Комментариев (6)
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Сливной-Бачок    05.02.2020, 16:39
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Но сначала нужен закон, что депутаты не имеют права владеть более 10 соток земли.
А то сейчас Су.ки Народа присвоят себе всю землю.
Сливной-Бачок    05.02.2020, 16:37
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Что-то этот Жи.довский крысеныш Арахамия сильно хочет отдать Украинскую землю за бесценок своим Израильским Жи.дам.
гость  (аноним)  05.02.2020, 16:30
Оценка:  +1
гость
как всегда.....по ночам
Сливной-Бачок    05.02.2020, 16:34
Оценка:  0
Сливной-Бачок
Да ещё В баре или у Коломойского дома.
гость  (аноним)  05.02.2020, 16:27
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Намед ни, сирийские мучачос, заеб...шили кацапских выблядков! Эпичный видос:

https://t.me/a_shtirlitz/ 3883

Слава сирийским мучачосам!
Смерть кацапским скотам!
гость  (аноним)  05.02.2020, 16:24
Оценка:  0
гость
Суки.
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