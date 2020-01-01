Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Доллар в обменниках упал ниже 25 гривен

Комментариев: 0
Наличный доллар начал дешеветь накануне. Перед этим курс американской валюты рос с начала прошлой недели.
Доллар в обменниках дешевеет второй день подряд
Доллар в обменниках дешевеет второй день подряд
Пресс-служба НБУ

Доллар в обменниках ускорил снижение, опустившись ниже 25 гривен, сообщает BIN.ua.

Читай также: Курсы валют на 5 февраля: НБУ резко укрепил гривну

Так, в среду курс продажи наличного доллара понизился на 13,18 коп. до 24,9800 UAH/USD, курс покупки – на 13,86 коп. до 24,6757 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 16,32 коп. до 27,1800 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,26 коп. до 27,6384 UAH/EUR.

Отметим, накануне наличный курс доллара подешевел впервые с начала прошлой недели. 

Национальный банк установил на 5 февраля курс гривны на уровне 24,85 за доллар, укрепив его на 23 копейки.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара на февраль-март.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram     

Поделись:
Теги: курс валют, обмен валют, курс гривны, наличный курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь