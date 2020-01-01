Доллар в обменниках упал ниже 25 гривен

Наличный доллар начал дешеветь накануне. Перед этим курс американской валюты рос с начала прошлой недели.

Доллар в обменниках дешевеет второй день подряд Пресс-служба НБУ

Доллар в обменниках ускорил снижение, опустившись ниже 25 гривен, сообщает BIN.ua.

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Так, в среду курс продажи наличного доллара понизился на 13,18 коп. до 24,9800 UAH/USD, курс покупки – на 13,86 коп. до 24,6757 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 16,32 коп. до 27,1800 UAH/EUR, курс продажи понизился на 17,26 коп. до 27,6384 UAH/EUR.

Отметим, накануне наличный курс доллара подешевел впервые с начала прошлой недели.

Национальный банк установил на 5 февраля курс гривны на уровне 24,85 за доллар, укрепив его на 23 копейки.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара на февраль-март.

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