Маркарова рассказала, когда в Украине заработает электронная акцизная марка

Сервис начнет функционировать с 14 февраля.

В Украине 14 февраля заработает сервис проверки акцизных марок. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает пресс служба президента Украины.

“С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования телефона ... До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который заработает не в тестовом режиме, а полноценно“, - утверждает Маркарова.

Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что введение электронной акцизной марки — это важный шаг.

Напомним, Кабмин нашел способ экономии на внедрении электронной акцизной марки.

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