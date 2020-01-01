Маркарова рассказала, когда в Украине заработает электронная акцизная марка
В Украине 14 февраля заработает сервис проверки акцизных марок. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает пресс служба президента Украины.
“С 14 февраля этот сервис заработает в режиме сканирования телефона ... До 1 марта электронная марка в тестовом режиме будет запущена полностью. И после того как мы в тестовом режиме его изучим и обработаем в течение месяца, мы завершим законопроект, который заработает не в тестовом режиме, а полноценно“, - утверждает Маркарова.
Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что введение электронной акцизной марки — это важный шаг.
Напомним, Кабмин нашел способ экономии на внедрении электронной акцизной марки.
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