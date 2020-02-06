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Названы самые популярные б/у автомобили в Украине

Комментариев: 2
В январе украинцы купили в четыре раза больше б/у автомобилей, чем новых. Самые популярные на рынке: Volkswagen Passat, Renault Megane и Skoda Octavia.
Украины продолжают больше покупать б/у авто
Украины продолжают больше покупать б/у авто
depositphotos.com

В январе 2020 года продажи подержанных импортированных автомобилей в январе составили 28,3 тыс. единиц, при это продажи новых легковых автомобилей повысились только до 7,1 тыс. единиц, Об этом говорится в сообщении ассоциации Укравтопром.

“Таким образом, в январе на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин. При этом, автомобили возрастом свыше 10 лет охватили 43% от всех растаможенных и зарегистрированных за первый месяц 2020 года авто с пробегом, треть регистраций б/у пришлось на машины изготовленные от 5 до 10 лет назад и 24% - на относительно молодые автомобили - не старше 5 лет“, - отмечается в сообщении.

Динамика продаж по сравнению с январем 2019 года не указана.

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Самым популярным на рынке импортированных автомобилей остается Volkswagen Passat, - в течении января владельцами этой модели стали 1 716 украинцев.

На втором месте - Renault Megane, на которого припало 1 608 регистраций, на третьем - Skoda Octavia (1 518 регистраций), на четвертом - Volkswagen Golf (1 235 регистраций).

Замыкает пятерку лидеров автомобиль Ford Focus, на который припало 1 035 регистраций.

Напомним, заработал онлайн-сервис растаможки автомобилей.

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Теги: автомобили, машины, авто, автомобиль, продажа автомобилей
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.02.2020, 11:43
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гость
в х.о.х.л.я.н.д.и.и
гость  (аноним)  06.02.2020, 11:41
Оценка:  0
гость
Так шо робити? Новые авто в Украини не выробляют, остается довольствоваться б/у. Даже бабы и те вндии новые продаются по 50-100 тыс.Евро. (и то не факт что пробег не скрутил пластический гинеколог)...
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