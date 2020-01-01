Милованов рассказал о плане для быстрого роста ВВП

Кабмин планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в два раза.

Милованов рассказал, что планируют делать для более быстрого роста ВВП пресс-служба Минэкономики

Рост ВВП Украины в 2019 году составил 3,3%, для более быстрых темпов экономического роста Кабмин, в частности, планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала. Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

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По его словам, ключевыми факторами, которые влияли на экономическую активность в 2019 году, были: стабильно высокая инвестиционная активность; рекордный урожай зерновых; ослабление глобального спроса на фоне усиления торговых войн; рост покупательной способности населения; укрепление обменного курса гривни.

“Что нужно сделать, чтобы в последующие годы мы видели большие темпы экономического роста? Единственный путь - инвестиции в людей и производство“, - подчеркнул министр.

Он отметил, что правительство планирует привлечь 50 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и увеличить ежегодные объемы внутреннего инвестирования более чем в 2 раза (с ожидаемых в 2019 году 17% от ВВП до по крайней мере 23,5% в 2024 году).

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Также планируют снизить износ основных фондов с 60,6 до 48,2% (приблизить к ЕС - 40%) и войти в лучшую группу по индексу человеческого капитала.

“Какие инициативы мы предлагаем для привлечения инвестиций? Земельная реформа, либерализация рынка труда, приватизация, реформа государственных предприятий, капитальные инвестиции из бюджета, ГЧП/ концессии, инвестиционные няни, индустриальные парки, программы поддержки МСБ, продвижение экспорта, развитие транспортной инфраструктуры“, - написал Милованов.

Кроме того, по его словам, нужно сохранить макроэкономическую стабильность.

Напомним, в Кабмине прогнозируют проблемы для экономики.

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