Арбитраж Украины и ЕС по лесу-кругляку перешел в активную фазу – МЭРТ

Арбитражная группа для рассмотрения спора между Украиной и ЕС была создана на прошлой неделе.

Арбитраж о запрете экспорта леса-кругляка между Украиной и ЕС перешел в активную фазу, в связи с чем в правительстве призвали все заинтересованные стороны подавать добровольные письменные представления в арбитражную группу. Об этом накануне сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что арбитражная группа для рассмотрения этого спора была создана 28 января 2020 года.

“Таким образом, в соответствии с Правилами процедуры разрешения споров Соглашения об ассоциации заинтересованные физические или юридические лица, которые находятся на территории ЕС и Украины (Amicus curiae), могут подавать добровольные письменные представления в арбитражную группу“, – сообщил Качка.

Он пояснил, что представления должны быть краткими, включая приложения, и непосредственно касаться фактических и правовых вопросов, рассматриваемых арбитражной группой. Они должны содержать описание физического или юридического лица, включая адрес, вид деятельности и источник финансирования, а также указывать на характер интересов, который это лицо имеет в текущем арбитражном процессе.

Представление следует направлять не позднее 27 февраля на электронный адрес espai@usi.ch.

Напомним, Госагентство оценило убытки от незаконных вырубок лесов.

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