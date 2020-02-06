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Великобритания запретит продавать все автомобили, кроме электрокаров

Комментариев: 1
Запретят продавать бензиновые, дизельные и гибридные автомобили.
Великобритания решила ввести запрет на продажу бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей
Великобритания решила ввести запрет на продажу бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей
depositphotos.com

Великобритания решила ввести запрет на продажу бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей в 2035 году. Раньше такие действия планировали предпринимать лишь в 2040 году. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет itc.ua.

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Целью такого запрета является достижение важной цели — нулевое количество выбросов углекислого газа от промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики до 2050 года.

Таким образом, уже в 2035 году Великобритания будет продавать лишь электромобили. В то же время, власть страны заявляет, что если получится, то запрет могут ввести еще раньше оговоренного срока.

Напомним, названы самые популярные б/у автомобили в Украине.

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Теги: электрокары, гибридные автомобили, запрет на продажу автомобилей, Великобритания
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  06.02.2020, 14:00
Оценка:  0
гость
Ну к 2035 году или бориска перед Богом предстать или Великобритания разделится на федерацию графств со своими уставами.Дело малообразованной и обиженной родителями девочки Тунберг процветает. Вот только производство электрокаров загрязняет природу не меньше бензо...
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