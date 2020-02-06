Великобритания запретит продавать все автомобили, кроме электрокаров

Запретят продавать бензиновые, дизельные и гибридные автомобили.

Великобритания решила ввести запрет на продажу бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей в 2035 году. Раньше такие действия планировали предпринимать лишь в 2040 году. Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет itc.ua.

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Целью такого запрета является достижение важной цели — нулевое количество выбросов углекислого газа от промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики до 2050 года.

Таким образом, уже в 2035 году Великобритания будет продавать лишь электромобили. В то же время, власть страны заявляет, что если получится, то запрет могут ввести еще раньше оговоренного срока.

Напомним, названы самые популярные б/у автомобили в Украине.

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