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Эксперты рассказали, когда открытие рынка земли начнет положительно влиять на экономику

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Земельная реформа в Украине не окажет существенного влияния на экономику страны в первые несколько лет.
Земельная реформа в Украине не окажет существенного влияния на экономику страны в первые несколько лет
Земельная реформа в Украине не окажет существенного влияния на экономику страны в первые несколько лет
depositphotos.com

Земельная реформа в Украине не окажет существенного влияния на экономику страны в первые несколько лет. Об этом заявил генеральный директор агрохолдинга ИМК Алекс Лисситса, пишет Интерфакс-Украина.

“На самом деле земельная реформа сейчас не закончится… Мы открываем новый этап, и он продлится семь-восемь лет как минимум. Все начнут по чуть-чуть скупать землю, формировать массив полей, но это все равно очень длинный процесс“, - сказал Лисситса.

В то же время глава и основатель инвестиционной компании “Драгон Капитал“ Томаш Фиала считает, что земельная реформа поможет Украине увеличить экономический рост в 2020 году на 0,4% ВВП и на 0,7% ВВП в 2021 году.

Однако Лисситса считает, что такой прогноз нереальный.

“Ну, возможно в 2022-2023 гг. повлияет, но не раньше. В этом году - однозначно нет: три месяца рынка - октябрь, ноябрь, декабрь, в этот период не произойдет абсолютно ничего. Все будут ожидать, естественно, высокой цены. В среднем пайщики в разных регионах страны ожидают цену такую же за земельный пай, которая бы равнялась стоимости квартиры в областном центре, что изначально априори невозможно. Поэтому транзакции на рынке будут в приделах 5%, что на рынке не отразится”, - пояснил Лисситса.

Напомним, Кабмин создает многомиллионный фонд, который будет кредитовать фермеров.

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Теги: рынок земли, мораторий на продажу земли, открытие рынка земли
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