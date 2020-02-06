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Эксперт спрогнозировал курс доллара на год

Комментариев: 2
В 2021 году гривна может слабеть.
К концу 2020 года курс гривны может составлять 24 грн за доллар
К концу 2020 года курс гривны может составлять 24 грн за доллар
depositphotos.com

К концу 2020 года курс гривны может составлять 24 грн за доллар. В 2021 году гривна может слабеть и курс будет находится на уровне 25,5 грн за доллар. Такие прогнозы озвучил генеральный директор инвесткомпании Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала, пишет Униан.

“Что касается курса, то прошлый год мы закончили где-то 23,6-23,7 грн/долл, средний курс был 25,8 грн/долл, в этом году мы ожидаем похожее укрепление, может даже чуть больше. На конец года мы ожидаем курс 24 грн/долл, на следующий – 25,5 грн/долл“, – утверждает эксперт.

Напомним, Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок.

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Теги: курс валют, курс доллара, прогноз курса доллара
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    06.02.2020, 16:39
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Как только включаются "эксперДы" стает стрЬомно!
гость  (аноним)  06.02.2020, 16:35
Оценка:  -1
гость
чекають поки народ здасть валюту щоб потім піднять до 30!)
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