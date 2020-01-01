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В 2020 году 50 госуслуг будут доступны онлайн — Гончарук

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В 2024 году 100% государственных услуг можно будет получить через Интернет.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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В 2024 году 100% государственных услуг можно будет получить онлайн, а в текущем году украинцы смогут получать через Интернет 50 основных услуг, которые предоставляет государство. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Далее будет возможность оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт“, – говорит пресьер.

Гончарук рассказал, что приложение “Дія“ сегодня стало доступно для всех граждан. Загрузить его можно в в App Store и Google Play.

Почему цифровизация важна для Украины? Цифровизация – это ликвидация коррупции и бюрократии, удобство государственных сервисов для граждан, экономия времени и средств бюджета. Государство должно стать еще более эффективным, почти незаметным, чтобы не создавать проблем“, – говорит Гончарук.

Премьер акцентировал, что в 2020 году украинцы смогут 50 основных услуг получать онлайн.

Уже тысячи украинцев почувствовали преимущества этих электронных сервисов. И это только начало. Цифровизация государственных услуг должно охватить всю Украину“, – говорит Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук рассказал о стратегиях, которые привлекут инвесторов в Украину.

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Теги: Гончарук, приложение Дія, Кабмин, цифровизация
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