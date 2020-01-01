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Заработал Государственный аграрный реестр в тестовом режиме — Милованов

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Пока реестр работает лишь в шести областях Украины.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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В шести областях Украины сегодня заработал Государственный аграрный реестр в тестовом режиме. Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

“Стартует пилот аграрного реестра в 6 областях...Этот реестр ключевое звено в государственной финансовой поддержке аграриев, включительно с покупкой земли после запуска рынка “, - написал Милованов.

Министр рассказал, что сейчас функционал реестра позволяет оформлять заявки об ошибках в кадастре и их исправлять. Когда система заработает полноценно, то можно будет подавать заявки на получение государственной поддержки онлайн.

“Мобильные группы операторов едут в ОТГ Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областей. Они будут помогать аграриям вносить данные о себе в реестр, собирать отзывы, чтобы потом усовершенствовать работу сервиса, консультировать по земельным и правовым вопросам “, - подчеркнул министр.

Напомним, Милованов рассказал о плане для быстрого роста ВВП.

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Теги: Милованов, Государственный аграрный реестр
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