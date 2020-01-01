Заработал Государственный аграрный реестр в тестовом режиме — Милованов
В шести областях Украины сегодня заработал Государственный аграрный реестр в тестовом режиме. Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.
“Стартует пилот аграрного реестра в 6 областях...Этот реестр ключевое звено в государственной финансовой поддержке аграриев, включительно с покупкой земли после запуска рынка “, - написал Милованов.
Министр рассказал, что сейчас функционал реестра позволяет оформлять заявки об ошибках в кадастре и их исправлять. Когда система заработает полноценно, то можно будет подавать заявки на получение государственной поддержки онлайн.
“Мобильные группы операторов едут в ОТГ Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областей. Они будут помогать аграриям вносить данные о себе в реестр, собирать отзывы, чтобы потом усовершенствовать работу сервиса, консультировать по земельным и правовым вопросам “, - подчеркнул министр.
Напомним, Милованов рассказал о плане для быстрого роста ВВП.
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