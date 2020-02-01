Нардепы начали рассматривать "земельный закон": Трансляция
Закон предполагает снятие моратория на продажу земли.
Нардепы начали рассматривать законопроект, который предполагает снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Об этом пишет Экономическая правда.
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Депутаты планируют рассматривать правки в закон. Трибуна частично заблокирована.
Стоит отметить, что после принятия закона в первом чтении было внесено 4018 правок.
Напомним, Кабмин создает многомиллионный фонд, который будет кредитовать фермеров.
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