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Нардепы начали рассматривать "земельный закон": Трансляция

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Закон предполагает снятие моратория на продажу земли.
Нардепы начали рассматривать "земельный закон"
Нардепы начали рассматривать "земельный закон"
depositphotos.com

Нардепы начали рассматривать законопроект, который предполагает снятие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Об этом пишет Экономическая правда.

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Депутаты планируют рассматривать правки в закон. Трибуна частично заблокирована.

Стоит отметить, что после принятия закона в первом чтении было внесено 4018 правок.

 

Напомним, Кабмин создает многомиллионный фонд, который будет кредитовать фермеров.

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Теги: рынок земли, открытие рынка земли, мораторий на продажу земли
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