Коронавирус ударил по добыче нефти

ОПЕК+ может снизить суточную добычу нефти еще на 600 тысяч баррелей из-за падения спроса в Китае.

В Китае резко упал спрос на нефть из-за коронавируса depositphotos.com

Технический комитет ОПЕК+ рекомендует снизить добычу нефти из-за китайского коронавируса, пишет Bloomberg со ссылкой на участника заседания.

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Чтобы сгладить последствия вспышки коронавируса добычу предлагается снизить на на 600 000 баррелей в сутки.

Рекомендацию должен рассмотреть министерский комитет ОПЕК+, который уже может решить порекомендовать это всем министрам для принятия окончательного решения.

Технический комитет по мониторингу экстренно собрался во вторник на два дня, чтобы обсудить влияние вспышки новой инфекции на рынок нефти.

Из-за опасений инвесторов о спаде спроса в Китае на энергоносители котировки нефти обрушились до минимума за год. На данных о заседании комитета цены на нефть возобновили рост.

Напомним, коронавирус оказывает большее влияние на экономику Украины, чем предполагалось.

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