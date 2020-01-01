Милованов оценил влияние открытого рынка земли на ВВП

Модель рынка земли, которую подготовили в законопроекте ко второму чтению, должна принести дополнительные 1% ВВП уже с 2021 года.

Открытие рынка земли в Украине уже в этом году обеспечит дополнительный прирост ВВП. Об этом сказал глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в комментарии Громадському в четверг, 6 февраля.

“0,23% ВВП – это по нашим оценкам дополнительный прирост уже в этом году. Но, к сожалению, он достаточно маленький, потому что это будет только два-три месяца (от вступления закона в действие – ред.) люди посмотрят, как это все работает. А уже в следующем году ожидаем 1% или больше“, – сказал Милованов.

Министр также отметил, что сейчас трудно спрогнозировать стоимость гектара земли.

“Мы живем в рыночной экономике и рынок решит. Основной эффект будет постепенный рост стоимости земли, так вокруг агросектора будет создаваться дополнительная инфраструктура и перерабатывающая отрасль. И будет расти производительность – то, что мы сейчас зарабатываем на гектаре. Таким образом стоимость земли будет расти“, – резюмировал Милованов.

Напомним, нардепы начали рассматривать “земельный закон“.

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