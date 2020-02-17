Доступное жилье в Украине: Как принять участие

Куда следует обращаться, какой пакет документов необходимо собирать, какую сумму компенсирует государство.

В Украине любой гражданин имеет право на собственное жилье. Многим украинцам, согласно законодательству, положены льготные условия на приобретение жилья. Как работает в Украине программа “Доступное жилье“, кто может в ней участвовать, какие нужно подавать документы, разбирался bigmir.net.

Программа Доступное жилье: Как стать на учет

Программа “Доступное жилье“ существует в Украине не первый год.

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Программа доступна для украинцев, которые:

1. Находятся на учете граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.



2. В течение последних 3 лет не имели жилой площади в собственности (без учета жилья, находящегося на временно оккупированной территории).



3. Имеют в собственности жилую площадь не больше 13,65 м2 (без учета жилья, находящегося на временно оккупированной территории).



4. Имеют среднемесячный денежный доход + доход членов семьи на 1 человека, который не превышает 3-кратного размера среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе.

Более того, в Украине также существует программа, которая нацелена на помощь в приобретении жилья для молодежи, участников АТО и ООС, внутренних переселенцев. Однако, сегодня из-за отсутствия финансирования из госбюджета эти программы временно приостановлены. Поэтому заявки на участие пока не принимаются.

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Как принять участие в программе Доступное жилье

Если вы считаете, что имеете право претендовать на участие в социальной программе, то вам необходимо подать документы.

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Прежде всего следует заполнить анкету. Форму и образец вы можете найти на сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

Скачанную анкету необходимо заполнить. Далее необходимо создать электронную копию (отсканировать или четко сфотографировать документ). И лишь после этого следует обращаться в соответствующее региональное управление или ипотечный центр

Госмолодежьжилья. Стоит отметить, что не обязательно идти в центр и подавать документы в бумажном виде. Можно отослать анкету в электронном виде, а также факсом или почтой.

Обратите внимание! Анкету нужно заполнять на украинском языке, почерк должен быть разборчивым, в анкете не должно быть зачеркиваний. Необходимо заполнить все поля.

Какую часть суммы за жилье компенсирует государство

Украинцы, которые претендуют на улучшение жилищных условий, могут рассчитывать на то, что 30% от стоимости жилья покроет государство.

Но есть ряд условий, который необходимо соблюдать, если рассчитываете на помощь:



Площадь будущего жилья не должна превышать 21 м2 на 1 члена семьи.

Стоимость за квадратный метр не должна превышать предельную, которую назначает Минрегион.

Стоимость за квадратный метр не должна превышать предельную minregion.gov.ua

Документы для постановки на квартирный учет Доступное жилье

После выполнения всех предыдущих шагов вас ждет самый непростой этап — подача документов. С пакетом необходимых документов вы можете ознакомится по ссылке.

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Стоит отметить, что на этом же этапе следует выбирать и жилье, поскольку вам потребуются документы от застройщика. Будущие дома украинцы могут выбирать сами. Главное, чтобы срок строительства дома не превышал 12 месяцев со дня заключения договора. Также следует помнить о максимальной стоимости жилья за квадратный метр, о которой мы писали выше.

Решение комиссии

Когда все документы поданы, вам ничего не остается, как ждать решения Комиссии Минрегиона. Если комиссия приняла решение включить вас в программу, то вы заключаете несколько договоров: первый — с региональным управлением Госмолодежьжилья, второй — это договор непосредственно на приобретение жилья.

Стоит отметить, что в течение 2019 года 1647 украинских семей заключили договора по программе “Доступное жилье“.

В течение 2019 года 1647 украинских семей заключили договора по программе "Доступное жилье". molod-kredit.gov.ua

Напомним, в Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году.

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