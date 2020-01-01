Нацбанк резко укрепил гривну

НБУ снизил официальный курс доллара на 22 копейки. Единая европейская валюта подешевела на 27 копеек.

Национальный банк Украины на пятницу, 7 февраля, укрепил курс гривны на 22 копейки по отношению к доллару и на 27 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 6 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,5794 гривны;

– 100 евро – 27,0435 гривен.

Курс американской валюты на межбанке в продаже снизился на 10 копеек до 24,59 гривен за доллар, курс в покупке до 24,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 27,03 гривен за евро.

Напомним, Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок.

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