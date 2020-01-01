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Нацбанк резко укрепил гривну

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НБУ снизил официальный курс доллара на 22 копейки. Единая европейская валюта подешевела на 27 копеек.
Доллар на межбанке подешевел до уровня 24,60 гривен
Доллар на межбанке подешевел до уровня 24,60 гривен
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на пятницу, 7 февраля, укрепил курс гривны на 22 копейки по отношению к доллару и на 27 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 6 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,5794 гривны;

– 100 евро – 27,0435 гривен.

Курс американской валюты на межбанке в продаже снизился на 10 копеек до 24,59 гривен за доллар, курс в покупке до 24,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 27,03 гривен за евро.

Напомним, Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок.

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