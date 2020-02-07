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Украина и Беларусь подписали соглашение об автомобильных перевозках

Комментариев: 1
Протоколом предусматривается освобождение от разрешительной системы автомобильные перевозки грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении.
Украина и Беларусь договорились об отмене разрешений на перевозки
Украина и Беларусь договорились об отмене разрешений на перевозки
mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко подписали Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

“Протоколом предусматривается освобождение от разрешительной системы автомобильные перевозки грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Беларусь стала третьей страной, с которой подписана полная либерализация грузовых перевозок. В мае 2016 года такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019 года - с Великобританией.

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По словам Криклия, отсутствие барьера в виде разрешений предоставляет новые возможности не только для автомобильных перевозок, но и для развития товарооборота между странами, а также уменьшит финансовую нагрузку для перевозчиков.

Теперь документ должны ратифицировать парламенты обеих стран.

Напомним, Криклий рассказал о главной цели Мининфраструктуры на 2020 год.

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Теги: Украина, Беларусь, перевозки, протокол, Мининфраструктуры
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.02.2020, 11:41
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Тогда Россия ужесточит границу с белкой, иначе вся лохляцкая перхоть полезет с 1 марта когда дохляди загранпаспорта введут.Хитросфинктеры ввели выезд по загран, а въезд по вилке оставили. Прекрасно знают что лохлы через Крым и бульбашей попрут
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