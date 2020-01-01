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В Украине банки за год закрыли более 500 отделений

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В первую тройку банков по количеству структурных подразделений входят Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен Банк Аваль.
Ощадбанк больше всех закрыл отделений
Ощадбанк больше всех закрыл отделений
Пресс-служба Ощадбанка

Украинские банки в 2019 году сократили количество структурных подразделений на 6% или на 507 отделений – до 8002. Об этом свидетельствуют данные Национального банка в пятницу, 7 февраля.

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Отмечается, что больше всего отделений сократил Ощадбанк – 303. За ним следуют Приватбанк (93), Проминвестбанк (55) и Укрсоцбанк (53).

По состоянию на 1 января 2020 года Ощадбанк остается лидером по количеству подразделений – 2327, Приватбанк занимает второе место – 1928 отделений. Крупные сети подразделений также имеют Райффайзен банк Аваль (496) и Укрсиббанк (284).

В 2019 году наибольшее увеличение сети подразделений показал ПУМБ. Он открыл 28 отделений и довел и общую численность до 208.

Напомним, власти заявляют об ажиотаже на дешевые кредиты.

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Теги: банки, банк, НБУ, ПриватБанк, Ощадбанк, Нацбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль
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