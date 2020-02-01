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Нардепы рассмотрели лишь 184 правки "земельного" закона и закрыли заседание

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Всего в законопроект было внесено 4018 правок.
Yародные депутаты рассмотрели лишь 184 правки в "земельный" закон
Yародные депутаты рассмотрели лишь 184 правки в "земельный" закон
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В четверг, 6 февраля, народные депутаты Украины рассмотрели лишь 184 правки в “земельный“ закон. Всего, после принятия в первом чтении, в законопроект об открытии рынка земли было внесено 4018 правок. Об этом пишет Экономическая правда.

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Вице-спикер Руслан Стефанчук предлагал продолжить вечернее заседание парламентариев на 15 минут, но передумал.

Из 184 рассмотренных правок депутаты решили поддержать лишь одну.

Напомним, Милованов оценил влияние открытого рынка земли на ВВП.

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Теги: рынок земли, открытие рынка земли, снятие моратория на продажу земли
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