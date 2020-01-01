Украинцы готовы тратить деньги, а не откладывать на "черный день" - эксперт

Сегодня показатель потребительского настроения украинцев существенно опережает тот, который был в 2012-2018 годах.

В Украине наблюдается восстановление потребительских настроений. Об этом рассказали в пресс-службе Украинской торговой гильдии (УТГ).

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Сегодня показатель потребительского настроения украинцев существенно опережает тот, который был в 2012-2018 годах. В декабре 2019 года уровень потребительских настроений украинцев 92,2 пункта.

Эксперты отмечают, что положительные потребительские настроения хорошо влияют на товарооборот и развитие рынка недвижимости.

“Лучшие показатели индекса за последние 10 лет указывают на оптимистичные ожидания украинцев и означают их готовность тратить больше денег, не стремясь прятать их “на черный день“. Рост покупательской активности, безусловно положительно влияет и на развитие торговой недвижимости в большинстве регионов Украины. На фоне этого на рынке наблюдается активизация национальных девелоперов, приток иностранных инвестиций, новых международных торговых марок и брендов“, — рассказывает руководитель Департамента стратегического консалтинга УТГ Константин Олийнык.

Сегодня показатель потребительского настроения украинцев существенно опережает тот, который был в 2012-2018 годах utgcompany.com

Напомним, Украина поднялась в рейтинге наиболее дорогих стран мира.

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