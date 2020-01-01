Наличный доллар заканчивает неделю падением

Со вторника курс американской валюты в обменниках упал более чем на 40 копеек. На прошлой неделе вырос на 80.

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Курс доллара в обменниках продолжает снижаться в конце недели, сообщает BIN.ua.

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Так, в пятницу, 7 февраля, курс продажи наличного доллара снизился на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD, курс покупки – на 11,67 коп. до 24,3709 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

Отметим, курс доллара в обменниках начал дешеветь 4 февраля, после того как рос с начала прошлой недели. За несколько дней доллар подешевел более чем на 40 копеек.

Национальный банк укрепил курс гривны на 7 февраля на 22 копейки - до 24,58 за доллар.

Напомним, Нацбанк резко укрепил гривну.

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