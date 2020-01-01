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Наличный доллар заканчивает неделю падением

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Со вторника курс американской валюты в обменниках упал более чем на 40 копеек. На прошлой неделе вырос на 80.
Гривна отыграла половину падения на прошлой неделе
Гривна отыграла половину падения на прошлой неделе
Гривна отыграла половину падения на прошлой неделе

Курс доллара в обменниках продолжает снижаться в конце недели, сообщает BIN.ua.

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Так, в пятницу, 7 февраля, курс продажи наличного доллара снизился на 9,16 коп. до 24,6978 UAH/USD, курс покупки – на 11,67 коп. до 24,3709 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 20,41 коп. до 26,6941 UAH/EUR, курс продажи понизился на 12,75 коп. до 27,2313 UAH/EUR.

Отметим, курс доллара в обменниках начал дешеветь 4 февраля, после того как рос с начала прошлой недели. За несколько дней доллар подешевел более чем на 40 копеек.

Национальный банк укрепил курс гривны на 7 февраля на 22 копейки - до 24,58 за доллар.

Напомним, Нацбанк резко укрепил гривну.

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