Нардепы решили переписать законопроект, запрещающий возвращать банки экс-владельцам

Финкомитет исключил несколько пунктов из законопроекта.

Финансовый комитет Верховной Рады внес ряд изменений в законопроект, который будет запрещать возвращать банки бывшим владельцам. Новую версию законопроекта не согласовали с МВФ. Об этом сообщили в финкомитете и Нацбанке, пишет Liga.net.

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В частности, в законопроекте исключили пункт, который обещал выплату компенсаций бывшим владельцам лишь в том случае, если их реальные убытки подтверждены международным аудитором, дела лопнувших банков, согласно исчезнувшему пункту, должны были рассматривать лишь в Верховном суде.

Против первой версии №2571 выступает глава комитета Даниил Гетманцев. Такую позицию он аргументирует тем, что некоторые положения закона нарушают Конституцию.

Гетманцев рассказал, что с новую редакцию закона планируют утвердить уже на следующей пленарной неделе – 17-21 февраля.

Это свидетельствует о том, что новая программа по кредитованию от МВФ не будет утверждена до конца февраля.

Напомним, Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок.

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