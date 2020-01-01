Дубилет рассказал о новой системе оплаты труда в министерствах

Украинским министрам ограничат не только размер окладов, но и надбавок, премий.

Украинским министрам ограничат не только размер окладов, но и различных надбавок. Об этом рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет в интервью Hromadske.

“Во-первых, мы привязали оплату всех первых должностей к средней зарплате в Кабмине. То есть, если средняя зарплата растет, то соответственно и растет доход министров, их заместителей и премьер-министра. Если падает, то наоборот. Во-вторых, мы прибили зоопарк премий и надбавок. Мы сказали, что переменной может быть только одна премия. Она выставляется как следствие ежеквартальной оценки эффективности министра или его заместителя. Она не может составлять более одного оклад. То есть, те времена, когда там был один оклад и премия 400 или 500% ушли в прошлое“, – рассказал Дубилет.

Также Дубилет рассказал, что его зарплата не превышает 12-13 тысяч гривен.

“Я просил себе премии и надбавки поставить на ноль. Но у меня есть сбережения. Я продал свою долю в “Монобанке“, поэтому для меня сейчас зарплата – не такое важный вопрос“, – отметил Дубилет.

Напомним, Кабмин обнародовал зарплаты всех министров.

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