Нацбанк опасается невыполнения бюджета-2020
В 2020 году в Украине могут возникнуть проблемы с выполнением госбюджета. Об этом говорится в свежем инфляционном отчете Национального банка.
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В НБУ отмечают, что заложенные в бюджет показатели инфляции, обменного курса, объемов подакцизных товаров выглядят “немного оптимистично“.
“Утвержденными параметрами бюджета 2020 года предполагается достаточно умеренный прирост как доходов, так и расходов бюджета (ориентировочно на 10% по сравнению с фактическими значениями 2019 года), а размер дефицита по отношению к ВВП практически не меняется и соответствует обязательствам перед МВФ. Однако выполнение плана по части доходов представляется напряженным“, - говорится в отчете.
Регулятор называет “достаточно амбициозным“ рост налоговых поступлений, который заложен в бюджете на уровне 15,9%, и допускает, что поступления от акциза и рентной платы могут быть ниже планируемых.
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В то же время “мощным компенсатором потенциально более низких, чем запланировано, налоговых поступлений могут быть сверхплановые перечисления от НАК Нафтогаз Украины“.
НБУ также указывает, что возможна экономия на импортных закупках и обслуживании валютного долга в связи с более сильным курсом гривны.
По оценкам НБУ, в 2020 году Украина должна выплатить больше 9 млрд долларов по валютным долгам. Но по сравнению с 2019 годом общая финансовая потребность, связанная с долговыми операциями, немного снизится - с 11,7% до 9,9% от ВВП.
Согласно обновленному отчету, потребительская инфляция большую часть 2020 будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 в. п., в то же время экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.
Напомним, Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок.
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