Нацбанк опасается невыполнения бюджета-2020

В январе бюджет был недовыполнен на четверть. Регулятор допускает, что доходы бюджета могут быть ниже запланированных.

С наполненияем бюджета могут быть проблемы, опасаются в НБУ Пресс-центр НБУ

В 2020 году в Украине могут возникнуть проблемы с выполнением госбюджета. Об этом говорится в свежем инфляционном отчете Национального банка.

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В НБУ отмечают, что заложенные в бюджет показатели инфляции, обменного курса, объемов подакцизных товаров выглядят “немного оптимистично“.

“Утвержденными параметрами бюджета 2020 года предполагается достаточно умеренный прирост как доходов, так и расходов бюджета (ориентировочно на 10% по сравнению с фактическими значениями 2019 года), а размер дефицита по отношению к ВВП практически не меняется и соответствует обязательствам перед МВФ. Однако выполнение плана по части доходов представляется напряженным“, - говорится в отчете.

Регулятор называет “достаточно амбициозным“ рост налоговых поступлений, который заложен в бюджете на уровне 15,9%, и допускает, что поступления от акциза и рентной платы могут быть ниже планируемых.

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В то же время “мощным компенсатором потенциально более низких, чем запланировано, налоговых поступлений могут быть сверхплановые перечисления от НАК Нафтогаз Украины“.

НБУ также указывает, что возможна экономия на импортных закупках и обслуживании валютного долга в связи с более сильным курсом гривны.

По оценкам НБУ, в 2020 году Украина должна выплатить больше 9 млрд долларов по валютным долгам. Но по сравнению с 2019 годом общая финансовая потребность, связанная с долговыми операциями, немного снизится - с 11,7% до 9,9% от ВВП.

Согласно обновленному отчету, потребительская инфляция большую часть 2020 будет находиться ниже целевого диапазона 5% ± 1 в. п., в то же время экономический рост будет постепенно ускоряться - до 3,5% в 2020 году и 4% в 2021-2022 годах.

Напомним, Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок.

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