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Кабмин работает над объединением платежек за газ

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Окончательное решение по этому вопросу будет принимать регулятор по энергетике.
Кабмин работает над тем, чтобы объединить две платежки за газ в одну
Кабмин работает над тем, чтобы объединить две платежки за газ в одну
depositphotos.com

Кабмин работает над тем, чтобы объединить две платежки за газ в одну. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать регулятор по энергетике. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Экономическая правда.

“Две платежки - это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем“, - говорит Гончарук.

Также премьер рассказал, что решение о разделение платежек за газ и доставку принимала решение Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ).

Власть утверждает, что новый закон нацелен на борьбу с налоговыми манипуляциями. Официальные данные гласят, что незаконные операции наносят урон бюджету в размере 10 млрд евро в год.

Напомним, премьер объяснил разделение платежек за газ.

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Теги: Гончарук, платежки за газ, Коммуналка
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