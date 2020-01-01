Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Британия отменит часть торговых ограничений для Украины и России

Комментариев: 0
Антидемпинговые пошлины снимут с украинских бесшовных труб и труб из железа и стали. Но сохранятся ограничения на горячекатаный прокат.
Власти Великобритании пересмотрели действующий в Евросоюзе список антидемпинговых и антисубсидирующих торговых ограничений
Власти Великобритании пересмотрели действующий в Евросоюзе список антидемпинговых и антисубсидирующих торговых ограничений
depositphotos.com

Власти Великобритании пересмотрели действующий в Евросоюзе список антидемпинговых и антисубсидирующих торговых ограничений и отменила некоторые из них, касающиеся Украины и России. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные накануне на сайте британского правительства.

Читай также: Великобритания запретит продавать все автомобили, кроме электрокаров

После окончательного выхода Британии из Евросоюза часть этих ограничений будет отменена. В частности, антидемпинговые пошлины снимут с украинских бесшовных труб и труб из железа и стали. При этом сохранятся пошлины на горячекатаный прокат.

Для товаров из России ограничения планируют снять, в том числе, на алюминиевую фольгу, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводную арматуру из железа и стали, мочевину и нитрат аммония.

Также приняты различные решения относительно товаров из США, Китая, Беларуси, Аргентины, Ирана, Бразилии, Индии, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Японии, Турции и некоторых других стран.

Напомним, Украина и Британия пересмотрели торговое соглашение после Brexit.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram      

Поделись:
Теги: Россия, Украина, Британия, торговля, Пошлины, труба, санкции, прокат, Великобритания, налоги и пошлины, санкции против России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь