Британия отменит часть торговых ограничений для Украины и России
Власти Великобритании пересмотрели действующий в Евросоюзе список антидемпинговых и антисубсидирующих торговых ограничений и отменила некоторые из них, касающиеся Украины и России. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные накануне на сайте британского правительства.
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После окончательного выхода Британии из Евросоюза часть этих ограничений будет отменена. В частности, антидемпинговые пошлины снимут с украинских бесшовных труб и труб из железа и стали. При этом сохранятся пошлины на горячекатаный прокат.
Для товаров из России ограничения планируют снять, в том числе, на алюминиевую фольгу, трубы бесшовные и трубы из железа или стали, трубопроводную арматуру из железа и стали, мочевину и нитрат аммония.
Также приняты различные решения относительно товаров из США, Китая, Беларуси, Аргентины, Ирана, Бразилии, Индии, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Японии, Турции и некоторых других стран.
Напомним, Украина и Британия пересмотрели торговое соглашение после Brexit.
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