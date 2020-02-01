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В Украине будут закрывать убыточные шахты — Гончарук

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Шахтеров обещают перевести на другое предприятие.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Убыточные украинских шахты будут закрывать, а шахтеров переведут на другие предприятия. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, пишет Экономическая правда.

“Мы провели аудит всех шахт государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь. По каждой из них мы оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, они теоретически могут конкурировать, мы будем поддерживать, насколько это возможно. Те шахты, на которых нет экономического решения вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет, мы будем искать возможность, чтобы ни один человек оттуда не остался на улице“, - рассказал глава правительства.

Премьер рассказал, что шахты, которые имеют плохое экономическое состояние, добывают и некачественный уголь, который не является конкурентным. Поэтому и накапливаются долги по зарплатам шахтеров.

Напомним, ранее сообщалось, что шахтерам выплатят долги по зарплатам.

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Теги: шахтеры, шахты, Гончарук
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