Что будет с курсом доллара весной и куда выгодно вкладывать деньги — эксперты

Эксперты считают, что доллар весной будет дорожать.

Гривна начинает укрепляться по отношению к доллару. Такая же ситуация и с евро. Как колебания курса можно использовать в своих личных целях, пишет Сегодня.

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Эксперты считают, что доллар весной будет дорожать, однако менять гривны на доллары не рекомендуют.

“Но это не значит, что будет девальвация постоянная. Будут происходить и обратные курсовые коррекции, в сторону укрепления. Поэтому сейчас такой своеобразный равновесный рыночный курс“, – говорит экономист Алексей Кущ.

Поэтому эксперт считает, что обменивать гривны на доллары и хранить сбережения в инвалюте сейчас не целесообразно. В то же время, эксперт считает, что сегодня выгодно вкладывать средства в гривневые депозиты.

“Можно выбирать не столь надежный банк. Но – который предлагает высокие процентные ставки. Но здесь главное правильно – размещать депозит – до 200 тыс гривен. Если депозит будет на срок больше трех месяцев, то уже возникают курсовые риски“, – утверждает Алексей Кущ.

Если говорить о недвижимости, то сейчас ситуация более стабильная, чем ранее. Сегодня стоит ориентироваться на надежность застройщика, а не на курс валют.

“Курс доллара в этой ситуации не имеет какого-то ключевого значения. То есть, я думаю, что он все же в течении 2020 года будет ближе к 25-27 грн./долл. И каким-то образом на стоимость квадратного метра он влиять не будет“, – рассказывает эксперт рынка недвижимости Сергей Костецкий.

Напомним, эксперт спрогнозировал курс доллара на год.

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