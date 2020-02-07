Названы потери бюджета-2019 из-за сильной гривны

В прошлом году бюджет недополучил почти миллиард долларов из-за ревальвации украинской валюты.

В начале года гривна немного потеряла в цене pixabay.com

В прошлом году бюджет Украины потерял 23 миллиарда гривен из-за укрепления курса гривны, что составляет 2,3% годовых доходов. Об этом говорится в отчете Национального банка за февраль.

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В центробанке отметили, что ревальвация гривны привела к снижению доходов импорта, но также помогла сэкономить есть экономия на валютных расходах и выгодах от улучшения восприятия рисков инвесторами.

“Укрепление гривны действительно негативно сказывается на поступлениях в бюджет, поскольку доля налогов, связанных с импортом, достигает почти 40% от общих доходов государственного бюджета. По оценкам НБУ, укрепление гривны объясняет лишь около половины недовыполнение плана налоговых поступлений“, - говорится в отчете.

Остальные потери обусловлена:

нереализацией других макроэкономических допущений и прогнозов, на которых основывался бюджет - падение объемов производства подакцизных товаров (табачных изделий), объемов добычи газа, более низкая цена на импортируемый природный газ и низкие темпы роста импорта;

введением льгот по НДС для импорта оборудования ВИЭ, которые не были учтены при разработке бюджета на 2019 год; погашением остатка по невозмещенному за предыдущий год НДС в начале года; импортом газа в режиме “таможенного склада“.

С другой стороны, из-за более крепкого фактического обменного курса по сравнению с заложенным в бюджет возникает экономия на долговых валютных выплатах и расходах бюджета на импортируемые товары и услуги, напомнили в НБУ.

В центробанке также отмечают позитивный эффект от укрепления гривны.

“Вместе со взвешенной фискальной политикой оно способствовало более быстрому снижению государственного и гарантированного государством долга к ВВП. Этот показатель влияет на восприятие рисков внешними инвесторами и формирование суверенных рейтингов. Это способствовало притоку внешних портфельных инвестиций в государственный сектор, что, в свою очередь, позволило снизить стоимость обслуживания гривневого государственного долга, продлить его срочность и улучшить валютную структуру. Также благодаря улучшению восприятия инвесторами и мягким финансовым условиям рекордными в 2019 году были внешние долговые привлечения реального сектора“, - говорится в сообщении.

Напомним, Нацбанк опубликовал новый макропрогноз.

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