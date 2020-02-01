Украине необходимо повышение пенсионного возраста — Третьякова

Только так можно выровнять солидарный уровень пенсий.

В Украине необходимо повышать пенсионный возраст. Только так можно выровнять солидарный уровень пенсий. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью Экономической правде.

“Путей у нас два: выходить на пенсию раньше и получать пенсию, которая у нас есть, или повышать пенсионный возраст и получать большие пенсии“, – сказала Третьякова.

Нардеп отметила, что президент Владимир Зеленский выступает против повышения пенсионного возраста. Однако МВФ считает, что это необходимо.

“Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию. Мы включили в солидарную систему ФОПов, которые платят около 800 грн единого налога, а претендуют на 1600 грн минимальной пенсии. Если мы поднимем прожиточный минимум до 4000 грн, то они будут платить минимум, а обязательств государство возьмет на себя в четыре раза больше“, – сказала Третьякова.

Напомним, в Украине повышается размер максимальной пенсии.

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