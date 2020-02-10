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В Украине упало потребление газа из-за теплой зимы

Комментариев: 2
За год в Украине использовали менее 30 миллиардов кубометров газа. Сокращение объясняют более теплой погодой.
В Украине использовали менее 30 миллиардов кубометров газа за год
В Украине использовали менее 30 миллиардов кубометров газа за год
depositphotos.com

В 2019 году потребление газа в Украине уменьшилось на 7% - с 32,3 млрд кубометров до 29,8 млрд кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в пятницу, 7 февраля.

“Нафтогаз поставил около 15,4 млрд куб. м природного газа во исполнение спецобязательств по ПСО. Из них около 8 млрд куб. м получили газоснабжающие компании (частные газсбыты и ГПК Нафтогаз Украины) для покрытия потребностей населения“, - говорится в сообщении.

Существенное сокращение спроса в компании объясняют в первую очередь более теплой погодой в зимние месяцы 2019 года по сравнению с 2018 годом.

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В то же время газа для нужд отопления потребили на 44% больше за год.

“Это объясняется переходом нескольких производителей тепла на использование газа вместо угля и альтернативных источников энергии в 2019 году“, - пояснили в компании.

 

Напомним, Газпром в январе использовал менее половины оплаченных мощностей ГТС.

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Теги: газ, погода, Нафтогаз, потребление, потребление энергоресурсов
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.02.2020, 15:37
Оценка:  +1
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
ХОРОШО США ПОСТАВИЛИ РАКОМ КАЦАПСКИХ ВЫБЛЯДКОВ С СП-2!
САНКЦИИ ИДУТ НА ПОЛЬЗУ, ВСТАЛИСКАЛЕН, ДЕДЫВАЕВАЛЕ
гость  (аноним)  10.02.2020, 13:16
Оценка:  +1
гость
Поэтому решили ввести дополнительную оплату за поддержание ДАВЛЕНИЯ газа вне зависимости от расхода?
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