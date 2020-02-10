Импорт газа в Украину за год вырос на треть

При этом Украина более четырех лет импортирует газ только из европейского направления. Максимальные показатели транзита зафиксированы в июле прошлого года.

Импорт газа в Украину в 2019-м году вырос на 35% depositphotos.com

В 2019 году импорт природного газа в Украину за год вырос на 34,9% - до 14,2 млрд куб. м, а объемы транзита газа по территории Украины из РФ выросли на 3% - до 89,6 куб. м, (по сравнению с 2018-м годом). Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

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При этом Украина более четырех лет импортирует газ только из европейского направления.

Максимальный уровень использования украинской газотранспортной системы (ГТС) для транзита в 2019 году достиг 113 млрд куб. м в годовом исчислении (максимальные показатели транзита зафиксированы в июле 2019).

В подземные хранилища газа (ПХГ) за 2019 закачали 13,1 млрд куб. м газа - на 34% больше, чем в течение 2018 года.

Напомним, Газпром в январе использовал менее половины оплаченных мощностей ГТС.

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