Беларусь и РФ договорились о цене на газ и нефть

Минск готов покупать российскую нефть на основе мировых котировок, сообщил первый вице-премьер Беларуси.

Беларусь готова покупать российскую нефть на основе мировых котировок. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой, передает агентство БелТА.

“Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке“, - сказал Крутой.

Крутой отметил, что белорусская сторона “неоднократно требовала“ этого в течение всех переговоров. По словам первого вице-премьера республики, Беларуси не нужны “эксклюзивные условия“. “Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже“, - заявил Крутой.

Он заверил, что президент РФ Владимир Путин согласился с таким подходом. По словам Крутого, Путин пообещал, что кабмин РФ окажет содействие в работе с российскими добывающими компаниями, чтобы поставки на белорусские НПЗ “были именно на таких условиях“.

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Крутой сообщил, что интенсивность контактов между субъектами хозяйствования двух стран выросла. Первый вице-премьер республики отметил, что в РФ примерно 100 млн тонн нефти из общего объема добывают и поставляют небольшие компании.

При этом он проинформировал, что белорусская сторона продолжит “переговоры с “большой пятеркой“ - Роснефть, Лукойл, Татнефть и другие компании“. По словам Крутого, министр энергетики РФ Александр Новак пообещал с ними всеми встретиться “в ближайшие дни“, чтобы довести до них новые условия работы на рынке Беларуси, а также посодействовать в заключении ценовых контрактов. При этом, по словам Крутого, концерн Белнефтехим и белорусские НПЗ продолжат работу со всеми субъектами нефтяного рынка РФ.

“Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем“, - сообщил первый вице-премьер.

Напомним, коронавирус ударил по добыче нефти.

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