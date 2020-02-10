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Беларусь и РФ договорились о цене на газ и нефть

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Минск готов покупать российскую нефть на основе мировых котировок, сообщил первый вице-премьер Беларуси.
Беларусь готова покупать российскую нефть на основе мировых котировок
Беларусь готова покупать российскую нефть на основе мировых котировок
depositphotos.com

Беларусь готова покупать российскую нефть на основе мировых котировок. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой, передает агентство БелТА.

“Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке“, - сказал Крутой.

Крутой отметил, что белорусская сторона “неоднократно требовала“ этого в течение всех переговоров. По словам первого вице-премьера республики, Беларуси не нужны “эксклюзивные условия“.
 
“Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже“, - заявил Крутой.

Он заверил, что президент РФ Владимир Путин согласился с таким подходом. По словам Крутого, Путин пообещал, что кабмин РФ окажет содействие в работе с российскими добывающими компаниями, чтобы поставки на белорусские НПЗ “были именно на таких условиях“.

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Крутой сообщил, что интенсивность контактов между субъектами хозяйствования двух стран выросла. Первый вице-премьер республики отметил, что в РФ примерно 100 млн тонн нефти из общего объема добывают и поставляют небольшие компании.

При этом он проинформировал, что белорусская сторона продолжит “переговоры с “большой пятеркой“ - Роснефть, Лукойл, Татнефть и другие компании“. По словам Крутого, министр энергетики РФ Александр Новак пообещал с ними всеми встретиться “в ближайшие дни“, чтобы довести до них новые условия работы на рынке Беларуси, а также посодействовать в заключении ценовых контрактов. При этом, по словам Крутого, концерн Белнефтехим и белорусские НПЗ продолжат работу со всеми субъектами нефтяного рынка РФ.

“Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем“, - сообщил первый вице-премьер.

Напомним, коронавирус ударил по добыче нефти.

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Теги: Россия, нефть, газ, Беларусь, цена на газ, цена на нефть
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гость  (аноним)  10.02.2020, 13:45
Оценка:  -1
гость
SБатька выстрелил себе в ногу.Что не берет больше у Норвегии?Там оказалось по мировым+доставка с перегрузкой у приболтов, а тут прям из транзитной трубы нефтепровода.А как с "реверсом" газа с нефтянкой не прокатит- се одно даже партии с одного месторождения разные
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