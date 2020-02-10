Аргентина отказалась платить долги МВФ до выхода из рецессии

Власти страны надеются избежать дефолта в условиях падения национальной валюты, резкой инфляции и ухудшения экономики.

Правительство Аргентины не выплатит Международному валютному фонду “даже полцента“ своего долга по кредитам, пока страна не выйдет из экономической рецессии. Об этом заявила вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнерна на международной книжной ярмарке в Гаване, сообщает Reuters.

“Первое, что мы должны сделать, чтобы иметь возможность заплатить, - это выйти из рецессии. В случае рецессии никто не заплатит даже полцента, а выйти из рецессии можно через большие государственные инвестиции“, - сказала де Киршнер.

Аргентине необходимо реструктурировать суверенный долг перед кредиторами в размере 100 млрд. долларов США, включая часть кредитной линии в размере 57 млрд. долларов, которую МВФ расширил в 2018 году.

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Отношения с МВФ являются ключевыми, так как Аргентина надеется избежать дефолта в условиях падения национальной валюты, резкой инфляции и ухудшения экономики.

Напомним, МВФ прогнозирует возвращение Великой депрессии.

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