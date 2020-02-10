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Аргентина отказалась платить долги МВФ до выхода из рецессии

Комментариев: 2
Власти страны надеются избежать дефолта в условиях падения национальной валюты, резкой инфляции и ухудшения экономики.
В Аргентине разгорается серьезный финансовый кризис
В Аргентине разгорается серьезный финансовый кризис
depositphotos.com

Правительство Аргентины не выплатит Международному валютному фонду “даже полцента“ своего долга по кредитам, пока страна не выйдет из экономической рецессии. Об этом заявила вице-президент страны Кристина Фернандес де Киршнерна на международной книжной ярмарке в Гаване, сообщает Reuters.

“Первое, что мы должны сделать, чтобы иметь возможность заплатить, - это выйти из рецессии. В случае рецессии никто не заплатит даже полцента, а выйти из рецессии можно через большие государственные инвестиции“, - сказала де Киршнер.

Аргентине необходимо реструктурировать суверенный долг перед кредиторами в размере 100 млрд. долларов США, включая часть кредитной линии в размере 57 млрд. долларов, которую МВФ расширил в 2018 году.

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Отношения с МВФ являются ключевыми, так как Аргентина надеется избежать дефолта в условиях падения национальной валюты, резкой инфляции и ухудшения экономики.

Напомним, МВФ прогнозирует возвращение Великой депрессии.

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Теги: кредиты, МВФ, Аргентина, Рецессия, кредит
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.02.2020, 13:55
Оценка:  -2
гость
Учись лохлы! А вот греки например вытребовали вообще списания огромной части долга несколько лет назад!
korvin_ral    10.02.2020, 14:49
Оценка:  +1
korvin_ral
Слышу звон, не знаю где он.
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