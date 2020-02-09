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Стоимость биткоина превысила отметку в 10 тысяч долларов

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Эксперты прогнозируют, что до середины текущего года курс биткоина увеличится до 11 тысяч долларов.
Биткоин вернулся к росту
Биткоин вернулся к росту
depositphotos.com

Курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов впервые с октября 2019 года, сообщает  Bloomberg в воскресенье, 9 февраля.

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Максимальная стоимость криптовалюты на бирже Bitstamp достигла 10179 долларов, однако затем последовало незначительное снижение.

Отмечается, что данный скачок связан с готовностью инвесторов к рисковым сделкам на фоне сообщений о скором спаде эпидемии коронавируса в Китае и второго этапа торговой сделки между Китаем и США.

Эксперты прогнозируют, что до середины текущего года курс биткоина увеличится до 11 тысяч долларов.

Напомним, эксперт прогнозирует масштабный рост криптовалюты.

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Теги: Bitcoin, биткоин, криптовалюта
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