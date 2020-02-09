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Китай потратил около $10 млрд на борьбу с коронавирусом

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С момента возникновения эпидемии было усилено общее планирование и увеличено финансирование для предотвращения и борьбы с эпидемией.
Китай потратил на борьбу с коронавирусом около 10 млрд долларов
Китай потратил на борьбу с коронавирусом около 10 млрд долларов
depositphotos.com

Китай потратил на борьбу с коронавирусом около 10 млрд долларов. Об этом сказано в сообщении министерства финансов КНР.

“С момента возникновения эпидемии мы усилили общее планирование и увеличили финансирование для предотвращения и борьбы с эпидемией. По состоянию на 18:00 8 февраля на всех уровнях выделили 71,85 млрд юаней в качестве средств для профилактики эпидемий и борьбы с ними, а фактические расходы составили 31,55 млрд юаней. Среди них центральное правительство выделило 17,29 млрд юаней“, — говорится в сообщении.

Минфин Китая считает, что в стране необходимо повышать уровень управления и создавать новые механизмы информационного общения, чтобы выделенные средства пошли стране на пользу.

“Необходимо строго придерживаться закона о финансовом посредничестве, совершенствовать механизм надзора за фондами, строго вести отчетность, а также должным образом осваивать специальные средства“, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, коронавирус оказывает большее влияние на экономику Украины, чем предполагалось.

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Теги: коронавирус, Китай, эпидемия, экономика
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