Китай потратил около $10 млрд на борьбу с коронавирусом

С момента возникновения эпидемии было усилено общее планирование и увеличено финансирование для предотвращения и борьбы с эпидемией.

Китай потратил на борьбу с коронавирусом около 10 млрд долларов depositphotos.com

Китай потратил на борьбу с коронавирусом около 10 млрд долларов. Об этом сказано в сообщении министерства финансов КНР.

“С момента возникновения эпидемии мы усилили общее планирование и увеличили финансирование для предотвращения и борьбы с эпидемией. По состоянию на 18:00 8 февраля на всех уровнях выделили 71,85 млрд юаней в качестве средств для профилактики эпидемий и борьбы с ними, а фактические расходы составили 31,55 млрд юаней. Среди них центральное правительство выделило 17,29 млрд юаней“, — говорится в сообщении.

Минфин Китая считает, что в стране необходимо повышать уровень управления и создавать новые механизмы информационного общения, чтобы выделенные средства пошли стране на пользу.

“Необходимо строго придерживаться закона о финансовом посредничестве, совершенствовать механизм надзора за фондами, строго вести отчетность, а также должным образом осваивать специальные средства“, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, коронавирус оказывает большее влияние на экономику Украины, чем предполагалось.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram