В Украине начнется масштабное строительство школ и больниц — Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал запуск программы “Большое строительство“. Об этом премьер сообщил во время совещания с руководителями ОГА.
Программа стартует уже 1 марта.
“Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны Правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА — это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах“, — говорит Гончарук.
Каждая область должна согласовать с Министерством развития громад и территорий определенное количество объектов, которые должны будут ремонтировать или строить с нуля.
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Также область будет согласовывать с Укравтодором количество дорог, которые будут ремонтировать в этом году. Стоит отметить, что в приоритете дороги, ведущие к школам и больницам.
Напомним, Кабмин запустил программу кредитов для бизнеса.
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