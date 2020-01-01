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В Украине начнется масштабное строительство школ и больниц — Гончарук

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Также премьер рассказал, что в действующих больницах и школах будут проводить капитальный ремонт.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал запуск программы “Большое строительство“. Об этом премьер сообщил во время совещания с руководителями ОГА.

Программа стартует уже 1 марта.

“Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны Правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА — это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах“, — говорит Гончарук.

Каждая область должна согласовать с Министерством развития громад и территорий определенное количество объектов, которые должны будут ремонтировать или строить с нуля.

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Также область будет согласовывать с Укравтодором количество дорог, которые будут ремонтировать в этом году. Стоит отметить, что в приоритете дороги, ведущие к школам и больницам.

Напомним, Кабмин запустил программу кредитов для бизнеса.

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Теги: Гончарук, Кабмин, строительство школ, больницы
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