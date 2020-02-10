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В Пенсионном фонде рассказали о размерах пенсий для разных категорий населения

Комментариев: 3
В Украине проживает 11,3 млн пенсионеров.
В Украине проживает 11,3 млн пенсионеров
В Украине проживает 11,3 млн пенсионеров
depositphotos.com

В Украине проживает 11,3 млн пенсионеров, из них 2,6 млн продолжают работать. Средний размер пенсии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на странице в Facebook.

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75,4% пенсионеров получают выплаты по возрасту в размере 3064 грн. 12,8% получают пенсию по инвалидности в размере 2641 грн.

5,7% пенсионеров получают выплаты, которые положены в случае потери кормильца – 2916 грн.

5,4% украинских пенсионеров ушли на заслуженный отдых по выслуге лет и получают около 4500 грн.

В то же время, 0,7% украинских пенсионеров получают лишь 1644 грн — это люди, которые получают пенсию по возрасту, однако не имеют необходимого трудового стажа.

75,4% пенсионеров получают выплаты по возрасту в размере 3064 грн
75,4% пенсионеров получают выплаты по возрасту в размере 3064 грн
facebook.com

Напомним, в Украине повышается размер максимальной пенсии.

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Теги: пенсионеры, пенсия, Пенсионный фонд
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Комментариев (3)
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FPN    10.02.2020, 21:46
Оценка:  0
FPN
ЧУШЬ!!!!!!!!!!!!
ПРИ СТАЖЕ 37.5 ЛЕТ ПЕНСИЯ У ЧЕЛОВЕКА 2000 ГРИВЕН!!!!!!!
гость  (аноним)  10.02.2020, 17:40
Оценка:  0
гость
Статья поленый бред. Вернее их статистика. У меня 2е бабушки. Одна Более 35 лет проработала на швейной файбрике, вторая проработала всю жизнб дояркой. И получают МИНИМАЛЬНЫЕ пенссии 2е!!! На кой черт столько сил изрения угробить за эти жалкие копейки. Тьфу.
гость  (аноним)  10.02.2020, 14:30
Оценка:  0
гость
странно откуда они такие цифры берут? мои покойные родители до 2017 и 2019 года получали 1890 и 2075 гривен.У обоих отработан полный совхозный стаж.
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