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Каждое четвертое школьное меню в Украине не соответствует нормам

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Госпродпотребслужба провела проверку школьных меню.
В 2019 году в школах нормы питания в среднем выполнялись лишь на 64-83%.
В 2019 году в школах нормы питания в среднем выполнялись лишь на 64-83%.
depositphotos.com

Каждое четвертое школьное меню в Украине не отвечает требованиям по выполнению норм натурального питания. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

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Ведомство провело проверку почти 8 тыс образовательных учреждений, в 25% школ было выявлено ряд нарушений.

И.о. главы службы Ольга Шевченко рассказала, что несоблюдение перспективных меню в заведениях образования вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания в учреждениях образования.

Госпродпотребслужба также акцентирует, что в 2019 году в школах нормы питания в среднем выполнялись лишь на 64-83%.

В рационе питания детей недостаточно молока, масла сливочного, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается только на 40-60%)“, – говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

В меню много калорийных продуктов: каши, макаронные изделия — это свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании школьников.

Напомним, в Украине анонсировали масштабную проверку производителей масла.

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Теги: школа, школьное меню, Госпотребслужба
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