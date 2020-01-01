Каждое четвертое школьное меню в Украине не соответствует нормам
Каждое четвертое школьное меню в Украине не отвечает требованиям по выполнению норм натурального питания. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.
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Ведомство провело проверку почти 8 тыс образовательных учреждений, в 25% школ было выявлено ряд нарушений.
И.о. главы службы Ольга Шевченко рассказала, что несоблюдение перспективных меню в заведениях образования вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания в учреждениях образования.
Госпродпотребслужба также акцентирует, что в 2019 году в школах нормы питания в среднем выполнялись лишь на 64-83%.
“В рационе питания детей недостаточно молока, масла сливочного, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается только на 40-60%)“, – говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.
В меню много калорийных продуктов: каши, макаронные изделия — это свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании школьников.
Напомним, в Украине анонсировали масштабную проверку производителей масла.
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