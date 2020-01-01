Каждое четвертое школьное меню в Украине не соответствует нормам

Госпродпотребслужба провела проверку школьных меню.

В 2019 году в школах нормы питания в среднем выполнялись лишь на 64-83%. depositphotos.com

Каждое четвертое школьное меню в Украине не отвечает требованиям по выполнению норм натурального питания. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Читай также: Почти 20% черной икры и осетра в Украине изготовлены нелегально

Ведомство провело проверку почти 8 тыс образовательных учреждений, в 25% школ было выявлено ряд нарушений.

И.о. главы службы Ольга Шевченко рассказала, что несоблюдение перспективных меню в заведениях образования вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания в учреждениях образования.

Госпродпотребслужба также акцентирует, что в 2019 году в школах нормы питания в среднем выполнялись лишь на 64-83%.

“В рационе питания детей недостаточно молока, масла сливочного, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы, мяса (выполнение норм питания по основным продуктам животного происхождения обеспечивается только на 40-60%)“, – говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

В меню много калорийных продуктов: каши, макаронные изделия — это свидетельствует о нерациональном и несбалансированном питании школьников.

Напомним, в Украине анонсировали масштабную проверку производителей масла.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram