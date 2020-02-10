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Нефедов предлагает криминализировать контрабанду

Комментариев: 3
Порог для криминализации должен быть достаточно высоким.
Максим Нефедов
Максим Нефедов
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В Украине могут криминализировать контрабанду. Об этом в интервью Зеркалу недели заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

“Мы сторонники криминализации контрабанды, и это поддерживает ЕС“, - сказал Нефедов.

В то же время, Нефедов считает, что порог для криминализации должен быть достаточно высоким.

“Например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока“, - уточнил Нефедов.

Глава Государственной таможенной службы считает, что уголовное наказание необходимо лишь в том случае, если везут крупный контрабандный груз, скажем, на 1 млн долларов.

Нефедов рассказал, что уже подготовлен соответствующий законопроект, который редактируют вместе с ЕС.

Напомним, Гостаможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

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Теги: Нефедов, Гостаможня, контрабанда
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  10.02.2020, 14:43
Оценка:  -2
гость
Та заклевали уже дятлы зебильные! Раз решили продавать землю - тогда и границу продавайте,но не больше 5метров в одни руки! И цена где-то так тыщ сто за метр. Вот в бюджете прибудет!
гость  (аноним)  10.02.2020, 14:42
Оценка:  -1
гость
Правильно-просто забрать и всё. Тебе бороду пора сбрить. Мешает думать. На Карла Маркса всё равно, не похож.
русский  (аноним)  10.02.2020, 14:37
Оценка:  -1
русский
А я предлагаю криминализировать мой смачный смрадный пердок в его плешивую бороденку! Зловонно бзданул ему в нос и тех шмар из клуба Квин гы гы гы!
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