Нефедов предлагает криминализировать контрабанду

Порог для криминализации должен быть достаточно высоким.

В Украине могут криминализировать контрабанду. Об этом в интервью Зеркалу недели заявил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

“Мы сторонники криминализации контрабанды, и это поддерживает ЕС“, - сказал Нефедов.

В то же время, Нефедов считает, что порог для криминализации должен быть достаточно высоким.

“Например, Range Rover везет 1600 пачек сигарет, то надо конфисковать, оштрафовать, забрать Range Rover и на этом остановиться. А не осуждать человека на пять лет условного срока“, - уточнил Нефедов.

Глава Государственной таможенной службы считает, что уголовное наказание необходимо лишь в том случае, если везут крупный контрабандный груз, скажем, на 1 млн долларов.

Нефедов рассказал, что уже подготовлен соответствующий законопроект, который редактируют вместе с ЕС.

Напомним, Гостаможня ежедневно перечисляет в бюджет около 1 миллиарда гривен.

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